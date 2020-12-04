Fatih Altaylı'nın atıp sildiği tweet olay oldu

RTÜK, CHP'li Başarır’ın Tank Paletin Katarlılara satışına ilişkin sözleri nedeniyle “devletin varlık ve bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne” aykırı yayından Habertürk’e oyçokluğuyla % 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdi.

Karara tepki gösteren Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı Twitter hesabından zehir zemberek bir mesaj yayınladı. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan mesajı Altaylı daha sonra sildi.