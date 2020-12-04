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  3. 04 Aralık 2020 12:49

Fatih Altaylı'nın atıp sildiği tweet olay oldu

RTÜK, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a devrini eleştirdiği sözleri üzerine Habertürk TV'ye ceza yağdırdı. Karara tepki gösteren Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı Twitter hesabından bir mesaj paylaştı ardından sildi.

Fatih Altaylı'nın atıp sildiği tweet olay oldu
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RTÜK, CHP'li Başarır’ın Tank Paletin Katarlılara satışına ilişkin sözleri nedeniyle “devletin varlık ve bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne” aykırı yayından Habertürk’e oyçokluğuyla % 5 idari para, 5 kez de  program durdurma cezası verdi.

Karara tepki gösteren Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı Twitter hesabından zehir zemberek bir mesaj yayınladı. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan mesajı Altaylı daha sonra sildi.

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