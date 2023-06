Fatih Portakal'ın ana haber anketi olay oldu

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, sosyal medya üzerinden başlattığı "Sözcü Ana Haberi nasıl değerlendiriyorsunuz" anketiyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Sözcü TV’nin Ana Haber sunucusu ve gzeteci Fatih Portakal'ın Sözcü TV Ana Haber bülteninde yer alan bir haberin dış sesini beğenmediğini söylemesi gündem olmaya devam ediyor. Portakal, bunu söyleyiş üslubu üzerinden kendine gelen eleştiriler akabinde sosyal medya hesabından bir anket açarak "Fatih Portakal ile Sözcü Ana Haberi nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.



Seçenekler arasında, "Taraflı", "Tarafsız", "Farklı", "Egolu" seçenekleri yer aldı. Portakal'ın bitmesine henüz 8 saat olan anketine 170 bin 565 kişi oy kullandı.

Katılımcıların yüzde 40,9'u "Egolu" yanıtını verirken, "Taraflı" diyenlerin oranı yüzde 32,4 oldu.

“Fatih Portakal ile Sözcü Ana Haberi” nasıl değerlendiriyorsunuz? @szctelevizyonu — fatih portakal (@fatihportakal) June 27, 2023

Fatih Portakal, geçtiğimiz akşam ana haber bülteninde Yunanistan’daki seçim haberinin VTR’sinin ardından haberdeki ‘dış ses’i beğenmediğini söyledi.



Haberin bitiminde memnuniyetsizliğini belli eden Portakal, sesini yükselterek şunları dedi: “Nasıl, dış sesi beğendiniz mi, he? Beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Ben bu haberin her şeyinden sorumluyum çünkü ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim bu haber bültenine. O yüzden aynı uygulamayı, şefkati, özveriyi de haberin içeriğinde de seslendirilmesinde de görmek isterim. Çünkü ben sizinle karşınızdayım. Çünkü ben bu habere adımı veriyorum. Montajından seslendirilmesine kadar her şey benim sorumluluğum. Bu sorumluluğu da maalesef üstüme alıyorum. Bu dış sesçi için de sizden özür diliyorum.”



Portakal‘ın çıkışı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.