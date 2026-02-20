  1. Anasayfa
Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle başlattığı soruşturmada, Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Uludağ tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya hesabı üzerindeki paylaşımları nedeniyle hakkında  soruşturma başlatılan gazeteci Alican Uludağ, tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteci Alican Uludağ hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Ankara'da gözaltına alınan Uludağ gece saatlerinde İstanbul'a getirildi. 

İşlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Alican Uludağ'ın tutuklanmasına karar verildi. 

 

 

 

 

 

