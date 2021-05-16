Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada olay oldu
Güldür Güldür Show'un son bölümünde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün skeci geceye damga vurdu.
Güldür Güldür Show'un yeni bölümü yine izleyenleri kırdı geçirdi.
Güldür Güldür Show'da Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün skeci yapıldı. İzleyiciler, Sarıgül taklidini oldukça beğenirken sosyal medyadan çok sayıda yorum aldı.
SARIGÜL'DEN TEŞEKKÜR MESAJI
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, programın ardından Instagram hesabından teşekkür videosu yayınladı.
Sarıgül, "Güldür Güldür ekibine teşekkür ederim. Oyuncuların ve senaristlerin fikirlerine, emeklerine sağlık. Eleştirilerinden son derece keyif aldım, özgür Türkiye'yi yeniden inşa etmek için yollardayız" notunu düştü.
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