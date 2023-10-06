  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Güldür Güldür Show’un yayın tarihi belli oldu

Güldür Güldür Show’un yayın tarihi belli oldu

Güldür Güldür Show’un yayın tarihi belli oldu
Güncelleme:

BKM imzalı Show TV’nin fenomen skeç programı “Güldür Güldür Show”un yayın tarihi açıklandı.

“Güldür Güldür Show”un 11. sezonu merakla bekleniyor. “Güldür Güldür Show” 14 Ekim Cumartesi akşamı yeni sezonu açacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre “Güldür Güldür Show”un her yaştan seyirciyi ekran başına toplayan programın ekibinde yine Mahir İpek, Hasibe Eren, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Erdem Yener, Uğur Bilgin, Mehtap Yılmazkaya, Onur Atilla, Berkay Tulumbacı, Özgün Aydın, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Aylin Kontante ve Alper Kul rol alıyor.

Etiketler Güldür Güldür Show’un 11. Sezonu Güldür Güldür Show Güldür Güldür
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ABD: Suriye'de Türk SİHA'sını düşürdük
Taciz iddiasına meydan dayağı! Öldürüyorlardı, polis kurtardı
İstanbul'da 6 adet elektrikli otomobil alev alev yandı
Suriye'de TSK üssüne saldırı: Yaralılar var!
Adriana Lima'yı tahtakuruları yedi
Dolar ve Euro'dan yeni rekorlar! Altın düşüyor!
İşte yılın En Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları finalistleri
Mirasla topu sahipliğinde kural değişti
AYM, ek MTV'ye ilişkin kararının gerekçesini açıkladı
MİT'in Suriye'de vurduğu PKK-YPG hedefleri böyle görüntülendi