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  3. 19 Ekim 2020 11:56

Haber Global’de koronavirüs şoku

Bir süredir Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını takip için Azerbaycan’da olan Haber Global spikeri Osman Girgin, koronavirüse yakalandığını Twitter’dan açıkladı.

Haber Global’de koronavirüs şoku
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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de tedavi altına alındığını söyleyen Girgin şu ifadeleri kullandı: “Görünmez bela Kovid-19 bana Azerbaycan’da ‘merhaba’ dedi. Sonunda tanıştık kendisiyle. Ateş, öksürük, halsizlik ve boğaz ağrısından sonra, gün itibariyle daha iyiyim. Bakü’deki pandemi hastenesinde tedavim başladı. Daha iyi olacağım. Mesajına cevap veremediğim tüm dostlara selam.”

Osman Girgin, geçen hafta, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmüştü

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