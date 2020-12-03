Habertürk önce AK Parti'ye şimdi de RTÜK'e bayrak açtı!

RTÜK, Habertürk'e 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası uyguladı. Habertürk TV'den yapılan açıklamada ise karara tepki gösterilerek, "Belirtmek isteriz ki RTÜK'ün verdiği bu karar sadece Habertürk TV'ye uygulanan haksız bir müeyyideden ibaret değildir. Mesele özü itibarıyla demokratik, çoğulcu ve katılımcı yayıncılığın ülkemizdeki geleceği ile ilgilidir" ifadelerini kullandıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in başkanlığında toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Habertürk'teki 28 Kasım 2020 tarihindeki “Gerçek Fikri Ne” isimli yayınını görüştü.

Yayında, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Tank Palet Fabrikası’nın Katar’a satılmasını ima ederek “Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” benzetmesi yapmıştı.

RTÜK Üst Kurul ise İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanlarının hazırladığı raporu mercek altına aldı.

Uzman raporunda yer alan, yayındaki ifadelerin Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni aşağıladığı görüşünü onaylayan RTÜK, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin 1.fıkrasının (a) bendinde yer alan “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne …aykırı olamaz” ilkesinin ihlali nedeniyle yayıncı kuruluş hakkında 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

Habertürk hakkında, kanundaki aynı maddeyi bir yıl içerinde yeniden ihlal etmesi durumunda 10 gün yayın durdurma cezası verilebilecek. Aynı yıl içerisinde üçüncü tekrarda ise yayıncının lisansı iptal edilebilecek.

HABERTÜRK BAYRAK AÇTI

Ceza kararının ardından Habertürk TV’den çok sert bir açıklama geldi.

RTÜK’e tepki gösterilen açıklamada, “Söz konusu ifadelerin yine aynı yayın içinde programın moderatörü Eren Eğilmez tarafından düzelttirilmesine rağmen alınan bu karar tepkiyle karşılandı” ifadeleri kullanıldı.

Habertürk TV'den yapılan açıklamada "Bu haksız, hukuka aykırı ve antidemokratik müeyyideye karşı her türlü yargısal denetime başvuruda bulunacağız" denildi.

Habertürk TV'nin RTÜK'ün kararıyla ilgili açıklaması şöyle:

“RTÜK'ün bugün CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın canlı yayınlanan tartışma programında kullandığı ve kanalımızın görüşlerini yansıtmayan ifadeler dolayısıyla Habertürk TV'ye verdiği ceza, programı izleyen her hakkaniyet sahibi izleyicinin kabul edeceği gibi, sadece haksız ve hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda katılımcı demokrasiye ve çoğulcu yayıncılığa yönelik bir infaz kararıdır.

Habertürk TV sürdürdüğü tarafsız, objektif ve çoğulcu yayıncılık anlayışı gereğince katılımcı demokrasinin hakkıyla işleyebilmesi için farklı siyasal görüşteki konukları ile ülke gündemindeki meseleleri tartışan bir yayın organıdır. Yayınlarımızda yayıncılık ile ilgili Anayasal, yasal ve ahlaki ilkelere maksimum özen gösterilmekte ve ayrıca evrensel yayıncılık ilkeleri de her zaman göz önüne alınmaktadır. Nitekim bu özelliğimiz kamuoyu tarafından takdir ve tasvip edilmekte ve bu sebeple de her yıl ülkenin en çok izlenen haber kanalları arasında zirvede yer almaktayız.

Belirtmek isteriz ki RTÜK'ün verdiği bu karar sadece Habertürk TV'ye uygulanan haksız bir müeyyideden ibaret değildir. Mesele özü itibarıyla demokratik, çoğulcu ve katılımcı yayıncılığın ülkemizdeki geleceği ile ilgilidir.

Bu bilinçle; bu haksız, hukuka aykırı ve antidemokratik müeyyideye karşı her türlü yargısal denetime başvuruda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

ODATV'YE DEĞERLENDİRDİ

CHP’li RTÜK Üyesi İlhan Taşcı ise konuyu Odatv'ye değerlendirdi.

"Verilen bu karar RTÜK yasasının en ağır maddesine dayandırıldı" diyen Taşcı, şunları söyledi:

"Öyle ki Habertürk benzer bir ihlal de ikinci kez ceza alırsa bu kez yine on gün durdurulacak ve üçüncü kez alması halinde ise yayın lisansı iptal edilecek bu durum bile verilen cezanın ağırlığını, açılan yolun vehametini gösteriyor.

Oysa yayın bir bütün olarak izlendiğinde incelendiğinde moderatörün müdahalesi, konuşmacının kastını açık bir şekilde ifade ettiği görülüyor. Kast edilenin Türkiye'nin ve TSK’nin gözbebeği olan Tank Palet Fabrikası'nın Katarlılara satışına yönelik eleştiri olduğu sabit."

KARARA KARŞI OY KULLANDILAR

RTÜK Üyesi Okan Konuralp de sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

"Karar, hukuki ve vicdani dayanaktan yoksun bir karardır" diye belirten Konuralp, İlhan Taşcı ile beraber karşı oy kullandıklarını ifade etti.

Okan Konuralp, kişisel Twitter hesabından şunları yazdı:

"Üst Kurul’un bugünkü toplantısında, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Tank Palet Fabrikası- Katar ilişkisiyle ilgili sözleri görüşülmüş; yayıncı kuruluşa oy çokluğuyla yüzde 5 İdari Para Cezası ve 5 kez program durdurma cezası verilmiştir (+)

1) CHP Milletvekili Başarır’ın, sözlerinden neyi kastettiğini yayın içerisinde ve son derece açık bir şekilde, zamanında izah etmiş olduğu…

2) Yayın moderatörünün, RTÜK içtihatlarına uygun olarak, konuğunun sözlerini izah etmesine, açıklık getirmesine olanak tanıyan bir yaklaşım gösterdiği ve…

3) Yaptırıma dayanak olan uzman raporunun eksik olması, bazı ifadelerin değerlendirilmesinde yanlışlıklar bulunduğu gerekçeleriyle kurulun oy çokluğuyla aldığı karara katılmadım. Karar, hukuki ve vicdani dayanaktan yoksun bir karardır.

Bu çerçevede Sayın @ilhantasci ile birlikte karara karşı oy kullandığımız bilgisini kamuoyuna sunarız..."