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  3. 26 Ocak 2021 08:45

Habertürk sunucusunun ''diş macunu'' şaşkınlığı! ''Bu fiyatlar gerçek mi?''

Habertürk TV sunucusu Hülya Hökenek, diş macunu fiyatlarındaki artışla ilgili haberi sunarken şaşkınlığını gizleyemedi.

Habertürk sunucusunun ''diş macunu'' şaşkınlığı! ''Bu fiyatlar gerçek mi?''
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Koronavirüs salgınıyla beraber fiyatları artan gıda ürünlerinin ardından hijyen malzemelerinde de fahiş zamlar görülüyor.

DİŞ MACUNUNDAKİ FİYAT ARTIŞI
Ayçiçek yağında görülen inanılmaz fiyat artışı diş macunlarına da sıçradı.

Habertürk TV'de Gün Ortası adlı haber programını sunan Hülya Hökenek diş macunlarında yaşanan fiyat artışının haberini sunarken şaşkınlığını gizleyemedi.

'BU RAKAMLAR GERÇEK FİYATLAR MI?'
Pandemi ile birlikte hijyen ürünlerine fiyat artışının geldiğini kaydeden Hökenek, "Diş macunların 100 lirayı geçen ürünler var. Bu rakamlar gerçekten gerçek fiyatlar mı?" diye sordu.

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