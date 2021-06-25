  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Habertürk TV'de sürpriz ayrılık

Habertürk TV'de sürpriz ayrılık

Habertürk TV'de sürpriz ayrılık

Ekranların deneyimli ve sevilen ismi, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Habertürk TV'ye veda ettiğini duyurdu.

Ekranların sevilen ismi Murat Güloğlu, Habertürk TV'den ayrıldığını duyurdu. Güloğlu, kısa bir süre sonra, başka bir kanalda ekrana döneceğini de söyledi.

Selçuk Tepeli'nin FOX Ana Haber sunuculuğuna geçmesinin ardından Habertürk TV kadrosuna katılan 'Evinizin Oğlu' Murat Güloğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kanalla yollarını ayırdığını duyurdu. 

 Murat Güloğlu, Habertürk TV'ye vedasını duyurduğu paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Can Dostlarım!
Evinizin Oğlu bugün Habertürk TV 'ye veda ediyor ♥️ ...ama et tırnaktan ayrılmaz!
Fazla ayrı düşmeden...
Çok ama çok kısa bir zamanda...
Yepyeni bir programla...
Yine çok sevdiğiniz bir kanalda,
sizlerle beraber olacağım 
Kavuşmak üzere...
Mutluluk gölgeniz olsun 
Evinizin Oğlu Murat Güloğlu.

Etiketler Murat Güloğlu habertürk veda habertürk tv ayrılık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor! Sağlık Bakanı eşini aldatırken yakalandı
Hekimlerin Hipokrat Andı değiştirilmek istendi
mRNA teknolojisinin mucidinden ezber bozan aşı açıklaması
Microsoft Windows 11 tanıtıldı... Bilgisayarlar yeniden şekillenecek!
Şehir hastaneleri satıldı! 5 şehir hastanesini Danimarkalılar işletecek
Piyasalar uçtu! Dolar ve Euro yeni bir rekorun kıyısında....
BİM'in 25 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu belli oldu
Ünlü avukat Feyza Altun uğradığı cinsel istismarı ifşa etti
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İki farklı açıklama geldi
Katarlılardan sonra şimdi de Bahreynliler... Türkiye'nin cenneti 49 yıllığına onların oldu