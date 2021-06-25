Habertürk TV'de sürpriz ayrılık

Ekranların deneyimli ve sevilen ismi, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Habertürk TV'ye veda ettiğini duyurdu.

Ekranların sevilen ismi Murat Güloğlu, Habertürk TV'den ayrıldığını duyurdu. Güloğlu, kısa bir süre sonra, başka bir kanalda ekrana döneceğini de söyledi.

Selçuk Tepeli'nin FOX Ana Haber sunuculuğuna geçmesinin ardından Habertürk TV kadrosuna katılan 'Evinizin Oğlu' Murat Güloğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kanalla yollarını ayırdığını duyurdu.

Murat Güloğlu, Habertürk TV'ye vedasını duyurduğu paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Can Dostlarım!

Evinizin Oğlu bugün Habertürk TV 'ye veda ediyor ♥️ ...ama et tırnaktan ayrılmaz!

Fazla ayrı düşmeden...

Çok ama çok kısa bir zamanda...

Yepyeni bir programla...

Yine çok sevdiğiniz bir kanalda,

sizlerle beraber olacağım

Kavuşmak üzere...

Mutluluk gölgeniz olsun

Evinizin Oğlu Murat Güloğlu.