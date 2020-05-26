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  3. 26 Mayıs 2020 13:24

Habertürk TV'de üçüncü yellenme sesi vakası!

Habertürk’te son zamanlarda duyulan yellenme seslerine bir yenisi daha eklendi. Bu sefer de Fatih Altaylı’nın sunduğu ve Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör evlerinden bağlandığı programda yellenme sesi duyuldu.

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Nedim Şener, Gürkan Hacır, Adil Gür ve Mete Yarar’ın konuk olduğu programda duyulan yellenme sesi herkesi şok etmişti.

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kemalettin Aydın ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Necmettin Ünal’ın konuk olduğu programda duyulan yellenme sesi olay olmuştu.

Şimdi de Fatih Altaylı’nın sunduğu ve Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör evlerinden bağlandığı programda yellenme sesi duyuldu. 

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