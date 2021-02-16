Habertürk'ten AK Parti kongresi için dikkat çeken eleştiriler

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy "Konumuz bu olmasaydı, Ak Parti'nin Rize'deki kongresine ilişkin şöyle bir eleştiriyi net bir şekilde yapardım. Salonun tıklım tıklım dolu olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pandemi koşullarında bu salonu doldurduk mesajının anlamsızlığı, böyle bir salgın hastalık varken restoranlar, her yer kapalıyken bunun manası eleştirilebilir ve çokça tartışılabilir. Ancak gündemimiz bu değil, o yüzden bunu konuşmayacağım” ifadelerini kullandı.

Ersoy’un bu ifadesi hem Gara’daki 13 şehidin yasına yönelik bir hatırlatma hem de salgın şartları nedeniyle ekonomik açıdan zor durumda olan Türkiye’deki insanların yaşadığı durumu kastediyor şeklinde yorumlandı.

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