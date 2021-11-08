Hadise gitti, O Ses Türkiye eridi... Final mi yapacak ?

ACUN Medya'nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarında yayınlanan, O Ses Türkiye'nin final yapacağı iddia edildi.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un oturduğu O Ses Türkiye'nin hayranlarını üzecek haber geldi. Reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan yarışmanın final yapacağı ileri sürüldü.

O Ses Türkiye, geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle yapılamamış ve jüri üyesi olan Hadise, Ebru Gündeş'in dahil olmasıyla ayrılmıştı. Başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç da jüri koltuğunda yer almıştı. Cumartesi akşamları yayınlanan yarışma reytinglerde 17. sıraya kadar gerilediği için final kararı alındığı ileri sürülmüştü.

Sosyal medyaya bomba gibi düşen final iddiasıyla ilgili Acun Ilıcalı cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan, sosyal medyada bazı kullanıcılar reyting düşüklüğünün sebebinin jüri koltuğunda Hadise'nin olmamasına bağladı.