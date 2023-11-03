İsrail'de TRT muhabirlerine saldırı

İsrail'de TRT Haber muhabirleri Murat Can Öztürk ve Ahmet Bağış'ın bulunduğu araca saldırı gerçekleşti. Bir cisimle hedef alındıklarını söyleyen muhabirler ölümden döndü.

Nablus kentinde meydana gelen saldırı sonrası muhabirler Murat Can Öztürk ve Ahmet Bağış'ın durumlarının iyi olduğu ve bölgeden ayrıldıkları bildirildi.

Canlı yayına bağlanan muhabirlerin araçlarının camlarının kırıldığı görüldü.

Nablus kentinde meydana gelen saldırı sonrası muhabirler Murat Can Öztürk ve Ahmet Bağış'ın durumlarının iyi olduğu ve bölgeden ayrıldıkları bildirildi.

Canlı yayına bağlanan muhabirlerin araçlarının camlarının kırıldığı görüldü.

Muhabir Murat Can Öztürk yaşanan anları canlı yayına bağlanarak aktardı.

Öztürk, "Yahudi yerleşimcilerin saldırdıkları yerleri görüntülemek için gittikleri Nablus'a ulaştık. Çekim yaptıktan sonra yola çıktık. Sokağa çıkma yasağı uygulanan bir bölgeye geldik. O sırada bölgeden geçerken bir anda bir cisim fırlatıldı. Ne olduğunu bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir Murat Can Öztürk yaşanan anları canlı yayına bağlanarak aktardı.

Öztürk, "Yahudi yerleşimcilerin saldırdıkları yerleri görüntülemek için gittikleri Nablus'a ulaştık. Çekim yaptıktan sonra yola çıktık. Sokağa çıkma yasağı uygulanan bir bölgeye geldik. O sırada bölgeden geçerken bir anda bir cisim fırlatıldı. Ne olduğunu bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.