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  3. 02 Şubat 2021 08:19

Leman'dan Boğaziçi kapağı: ''Bundan sonrası bizde!''

Mizah Dergisi Leman, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini kapağına taşıyarak #Bundansonrasıbizde ifadeleriyle destek verdi.

Leman'dan Boğaziçi kapağı: ''Bundan sonrası bizde!''
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Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan AK Parti Milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı protestolar bugün de devam etti. 

Gün içinde çok sayıda öğrenci gözaltına alınırken polis kampüse girerek öğrencilere müdahale etti. Gözaltına alınan öğrenciler otobüslerle kampüsten çıkartılarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

 Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek çığ gibi büyüyor. 

Mizah Dergisi Leman, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini, #Bundansonrasıbizde diyerek kapağına taşıdı.

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