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Leman'dan Filenin Sultanları için olay olacak Abdülhamid kapağı

Leman'dan Filenin Sultanları için olay olacak Abdülhamid kapağı
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Mizah ve karikatür dergisi LeMan, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı "Abdülhamid göndermeli" bir karikatürle kapağına taşıdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup edip Avrupa şampiyonu oldu.

 Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan bu haftaki kapağına, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı taşıdı.

Şampiyonluk maçı öncesinde Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, özellikle gerici saldırıların hedefi olmuştu.

Adı Abdülhamit olan bir Twitter kullanıcısı Karakurt'a "Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz..." diye yazmış Karakurt ise, "Boş yapma Abdülhamid" yanıtını vermişti.

 LeMan, "Sultandan, Filenin Sultanları'na Tebrikler" ifadelerini kullanarak Abdülhamid karikatürüyle bir kapak hazırladı.

İşte Leman'ın o kapağı:

Etiketler leman abdülhamit karikatür kapak a milli voleybol takımı ebrar karakurt
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