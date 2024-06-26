Müge Anlı'dan canlı yayında İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya rest

Müge Anlı, bir süre önce her gün ayrı bir rezaletin, skandalın, vahşi bir cinayetin konu olduğu gündüz kuşağı programlarını eleştiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya canlı yayında yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya cinayet, aldatma, şiddet ve dolandırıcılık gibi hassas konuların ele alındığı gündüz kuşağı programlarına tepki gösterdi. Anlı, bugünkü yayınında Yerlikaya'ya yanıt verdi.

Yerlikaya, "Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var" demişti.

Sözlerinin devamında ise "Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. TV'lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması" diye belirtmişti.

Müge Anlı bugünkü yayınlanan programında İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya yanıt verdi. Anlı, “Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söylene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler" dedi.

Ne olmuştu ?

Türkiye'de gündüz kuşağı programcılığını korku filmi seansına çeviren, her gün yeni bir cinayet, vahşet ve skandalın gündeme getirildiği programlar bir yandan reyting rekorları kırmaya diğer yandan da tepki çekmeye devam ediyor.

Özellikle Didem Arslan Yılmaz, Esra Erol ile Müge Anlı’nın programlarında günlerce süren ve "artık yeter" dedirten, vahşetin, cinayetin, rezaletlerin didik didik edildiği programlar için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da dikkat çeken bir tepki geldi.

Sözcü‘den Saygı Öztürk’e konuşan Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarındaki mide bulandıran yayınlarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı’nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı’nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. TV’lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması”

Son anket "yayından kaldırılsınlar" diyor

Öte yandan ASAL Araştırma 24-28 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde gündüz kuşağı programlarıyla ilgili bir kamuoyu araştırması gerçekleştirmişti.

ASAL Araştırma'nın 18 yaş üzeri vatandaşlarla yaptığı "Sizce televizyonlardaki gündüz kuşağı programları yayından kaldırılmalı mıdır" anketin sonuçlarında ise Evet diyenlerin oy oranının daha yüksek olduğu görüldü.

İşte ASAL'ın gündüz kuşağı programları anketinin sonuçları:

Evet:%46.1

Hayır:%38.5

Fikrim yok/Cevap yok:%15.4