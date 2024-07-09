Nagehan Alçı'dan ROK itirafları: ''Boğazıma yapıştı, kazandığım parayı elimden alıyordu''

Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanan gazeteci Nagehan Alçı, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Şiddete maruz kaldığını belirten Alçı, ''Kazandığım parayı ilk gün Rasim elimden alıyordu'' dedi.

Gazeteci Nagehan Alçı, 3 Ekim 2023’te boşandığı eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını iddia etti.

Yaşadıklarını daha önce sosyal medyada anlatan Alçı gazeteci Nevşin Mengü’nün programında tüm ayrıntıları aktardı.

Alçı ”Kazandığım parayı ilk gün Rasim elimden alıyordu. Sen anlamazsın, sen çocukların geleceğinin mahvolmasını istiyorsun… ” ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Nagehan Alçı “Kaç gece, Rasim’in öfkesi dinmiyor elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum. Kapıları çarpıyor. Çocuklar uyanmasın diye sakinleştirmeye çalışıyorum” dedi

“RASİM BOĞAZIMA YAPIŞTI”

Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisini boğduğunu söyleyen Alçı “Kardeşimin en küçük oğlu doğdu 17 Kasım 2017. O sabah ben ölüyordum. 17 Kasım 2017’de ben hayata son anda tutundum. Rasim beni boğuyordu. Boğazıma yapıştı. Evin içinde bir sebep onun istediği şekilde davranmadım öfkesi büyüdü. Tavana bakıyorum nefes alamıyorum, herhalde 5-10 saniyem var. Yeğenimin doğduğu ve çocuklarımın 4 yaşında olduğu zaman ölemem” dedi.

“ANNENİZİ BEN YARATTIM”

Alçı, “Korkunç hakaretler, mesajlar, fiziksel şiddet uyguluyordu. Eve polis çağırdım. Benim kazandığım parayı ilk gün elimden alıyordu” dedi. Kütahyalı’ya yönelik öne sürdüğü psikolojik şiddet iddialarını da Alçı şöyle anlattı:

“Bir gün bana kızdığı için çocukları televizyonun karşısına oturtturmuş. Benim kötü göründüğüm bir yayını açıp, ‘Çocuklar, anneniz bu kadar çirkin ve şişmandı. Annenizi ben yarattım,’ dedi.”

MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Nagehan Alçı'ya atmış olduğu ve dava dilekçesine konulan küfürlü mesajlar ise geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı. Mesajlarda "düşük seviyeli başarısız zavallı", "şımarık, küstah", "sahte ve sinsi insan", "yeteneksiz", "aptal", "cahil" hizmetçi, İbrahim Tatlıses' in kadını mısın", "köpek oldun", "köpek gibi hizmetçilik ediyorsun", "tiksiniyorum senin alaturka rezil kimliğinden", "öldün sen öldüüünnnn", "seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyolar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar" gibi ifadeler yer alıyor.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Gazeteci Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma davası 3 Ekim 2023 tarihinde İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde görüldü.

Çift, duruşmayı mahkeme kaleminde bekledi. Önce görüntü alınmasını istemeyen çift, basın mensuplarının soruları karşısında mahkeme kapısında yan yana geldi.

Nagehan Alçı, "Biz anlaşmalı, medenice, güzel bir şekilde bitiriyoruz. Herhangi bir problem yok. Ailemizin mahremiyeti adına sizden de saygı rica ediyoruz" dedi.

Duruşma yaklaşık 15 dakika sürdü. Duruşma salonundan avukatlarıyla ayrı ayrı çıkan Nagehan Alçı "Boşandınız mı?" sorusuna "Anlaşmalı dostça güzel bir şekilde bitirdik" diye yanıtını verirken, Rasim Ozan Kütahyalı ise "Güzel dostça, herşey iyi" şeklinde yanıt verdi.