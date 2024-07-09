Nagehan Alçı’ya ''taze kaşar'' diyen Mine Kırıkkanat'ın cezası belli oldu

Anayasa Mahkemesi, yazar Mine Kırıkkanat’ın 11 yıl önce gazeteci Nagehan Alçı hakkında “Taze kaşarın programı yayından kaldırılmış” paylaşımı nedeniyle hakaret suçundan ceza almasına ilişkin hak ihlali kararı verdi ve yazara 10 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

Gazeteci Nagehan Alçı’nın 2013 yılında bir televizyon kanalında sunduğu programın yayından kaldırılması üzerine bir Twitter kullanıcısı, “Gündüzleri kaynım bana kaydı, akşamları Fidan kalsın mı? Ne yapsa olmuyor işte!” şeklinde bir paylaşımda bulunmuş, yazar Mine Kırıkkanat ise bu paylaşımı alıntılayarak “Taze kaşarın programı yayından kaldırılmış” ifadesini kullanmıştı.

Gazeteci Nagehan Alçı’nın şikâyeti üzerine 2014 yılında İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Kırıkkanat’ın ‘alenen hakaret’ suçundan 2 bin 610 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

KIRIKKANAT ‘DENEYİM KAZANMAK’ OLARAK KULLANDIĞINI SÖYLEDİ

T24’ten Sibel Yükler’in haberine göre, Kırıkkanat cezanın üzerine aynı yıl Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Başvurusunda, şikâyete konu paylaşımın eleştirel mahiyette olduğunu savunan Kırıkkanat, ‘kaşar’ ifadesinin ‘çok deneyim kazanmak veya hoşa gitmeyen bir harekete ya da bir işe alışarak artık ondan üzüntü duymaz hâle gelmek anlamındaki ‘kaşarlanmak’ olarak kullanıldığını’ öne sürdü. ‘Kaşarlanmak’ ifadesiyle Nagehan Alçı’nın programını eleştirdiğini ancak mahkemenin gerekçe açıklamadığını ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini öne sürdü.

AYM’DEN KARAR

Başvuruyu değerlendiren AYM Birinci Bölümü, Kırıkkanat’ın iddialarına rağmen mahkemenin, söz konusu ifadenin hangi anlamda kullanıldığını, ifadenin nedenini, Kırıkkanat’ın Nagehan Alçı’yı ne şekilde rencide ettiğini ve Alçı’nın önceki davranışları nedeniyle kendisine yöneltilen sözlere katlanması gerekip gerekmediğini tartışmaksızın hakaret suçundan mahkûm ettiğini belirtti.

Mahkemenin, Mine Kırıkkanat’ın ifade özgürlüğü ile Nagehan Alçı’nın şeref ve itibarın korunması arasında bir denge kurmaya çalışmadığını vurgulayan AYM, Kırıkkanat’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verdi.

Yeniden yargılama yapılması için dosyayı İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderen AYM, Mine Kırıkkanat’a 10 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetti.

T24