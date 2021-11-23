Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı

Gazeteci Nevşin Mengü, koronavirüse yakalandığını duyurdu. 3. doz aşısını yaptırdığını belirten Mengü, hastalığın hafif geçmediğini belirtti.

Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. 3 kez Biontech aşısı olduğunu söyleyen Mengü, hastalığı hafif geçirmediğini belirtti.

"PEK DE HAFİF GEÇMİYOR"

Nevşin Mengü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 pozitifim maalesef. 3 doz Biontech olmuş olmama rağmen pek de hafif geçmiyor. Bendeki semptomu baş ağrısı oldu. Hastalığı geçirmiş arkadaşlar, tavsiyeniz varsa alırım" ifadelerini kullandı.