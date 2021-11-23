  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı: ''3. doz aşı olmama rağmen...''

Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı

Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı

Gazeteci Nevşin Mengü, koronavirüse yakalandığını duyurdu. 3. doz aşısını yaptırdığını belirten Mengü, hastalığın hafif geçmediğini belirtti.

Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. 3 kez Biontech aşısı olduğunu söyleyen Mengü, hastalığı hafif geçirmediğini belirtti.

"PEK DE HAFİF GEÇMİYOR"
Nevşin Mengü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 pozitifim maalesef. 3 doz Biontech olmuş olmama rağmen pek de hafif geçmiyor. Bendeki semptomu baş ağrısı oldu. Hastalığı geçirmiş arkadaşlar, tavsiyeniz varsa alırım" ifadelerini kullandı.

Etiketler nevşin mengü koronavirüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da kamyonun damperi üst geçide çarptı
Büyükelçilikten ülkedeki Türklere çağrı: Ülkeden ayrılın
Esra Dermancıoğlu'ndan ilginç yetişkin film itirafı
Netflix'te PKK skandalı! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Masaj salonuna fuhuş baskını
Çin duyurdu: ''Salgında son aşamaya gelindi''
Meclis'te büyük kavga! MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi
Müslüme'nin ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı
Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'ten küvet pozu
Piyasalar alev alev: Dolar 12 TL'ye dayandı, Euro 13 TL'yi aştı