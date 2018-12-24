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  4. 24 Aralık 2018 13:25

''Asıl sorumlu Uğur Dündar''

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatılmasının ardından Akit'in yazı işleri müdürü Ali Karahasanoğlu, 'hakaretlerin, tehditlerin bir numaralı sorumlusu' diyerek Uğur Dündar'ı hedef aldı.

''Asıl sorumlu Uğur Dündar''
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Uğur Dündar tarafından hazırlanarak sunulan Halk Arenası programında sarfettiği sözler hakkında haklarında soruşturma başlatılan ünlü tiyatrocular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar ile ilgili olarak Yeni Akit gazetesi usta gazeteci Uğur Dündar'ı suçladı.

Yeni Akit'in yazı işleri müdürü Ali Karahasanoğlu, "Peki ya Uğur Dündar?" başlıklı yazısında "Uğur Dündar sıyrılmış gibi oysa, işin organizatörü Uğur Dündar; hakaretlerin, tehditlerin bir numaralı sorumlusu o" ifadesini kullandı.

Ali Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı için...

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