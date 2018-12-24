''Asıl sorumlu Uğur Dündar''

Uğur Dündar tarafından hazırlanarak sunulan Halk Arenası programında sarfettiği sözler hakkında haklarında soruşturma başlatılan ünlü tiyatrocular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar ile ilgili olarak Yeni Akit gazetesi usta gazeteci Uğur Dündar'ı suçladı.

Yeni Akit'in yazı işleri müdürü Ali Karahasanoğlu, "Peki ya Uğur Dündar?" başlıklı yazısında "Uğur Dündar sıyrılmış gibi oysa, işin organizatörü Uğur Dündar; hakaretlerin, tehditlerin bir numaralı sorumlusu o" ifadesini kullandı.