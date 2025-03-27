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Protestolarını takip ettikleri için tutuklanan 7 gazeteci tahliye edildi

Protestolarını takip ettikleri için tutuklanan 7 gazeteci tahliye edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık binasının bulunduğu Saraçhane'deki protesto gösterlerini takip ederken gözaltına alınarak tutuklanan 3 gazeteci hakkında tahliye kararı verildi.

23 ve 24 Mart tarihlerinde İstanbul ve İzmir’deki protestoları takip eden gazetecilerden sekizi İstanbul’da, üçü İzmir’de olmak üzere 11 gazeteci gözaltına alınmıştı.

25 Mart’ta İstanbul Adliyesi’ne getirilen yedi gazeteci, ilk olarak serbest bırakılmıştı. Ancak aynı gün öğle saatlerinde savcılığın itirazı üzerine tekrar mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklama kararı verilmişti.

Gazeteciler hakkındaki tutuklama kararına avukatların itirazının ardından Yasin Akgül, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç ve Gökhan Kam hakkında tahliye kararı verildi.

 

Etiketler protesto gösteri eylem tahliye Zeynep Kuray Bülent Kılıç Yasin Akgül Kurtuluş Arı Ali Onur Tosun Hayri Tunç Gökhan Ka
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