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Rıdvan Dilmen'in yeni kanalı belli oldu

Rıdvan Dilmen'in yeni kanalı belli oldu

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, yeni sezonda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8.5 kanalında program yapacağını duyurdu.

Yıllardır futbol yorumcusu denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Rıdvan Dilmen, yeni sezon projesini Sports Digitale'a verdiği röportajda açıkladı.

YÜZDE YÜZ FUTBOL GERİ DÖNÜYOR
Rıdvan Dilmen verdiği röportajda binlerce izleyicisi olan '%100 Futbol' programının geri döneceğini açıkladı. Usta yorumcu, 5 Ağustos'tan itibaren TV 8,5 kanalında Murat Kosova ile %100 Futbol programlarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

TV 8.5 SPOR KANALI OLUYOR
Medya patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8.5 kanalı tam kapsamlı bir spor kanalına dönüşüyor. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde TV 8.5'un hem maç yayınlarının hem de usta yorumcuların yer alacağı bir kanal olacağını futbolseverlere duyurmuştu.

Etiketler rıdvan dilmen tv8
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