Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 6 paylaşımı

Komedyen Şahan Gökbakar, fenomen tiplemesi Recep İvedik’in Afrika macerasını beyazperdeye taşıyacağı film Recep İvedik 6 filmiyle ilgili ilk paylaşımlarını yaptı

Şahan Gökbakar, gişeye damgasını vuran Recep İvedik serisinin altıncı filmi için kesenin ağzını açtı.



Şahan Gökbakar, fenomen karakter Recep İvedik’in Afrika macerasını beyazperdeye taşıyan projesinin çekimlerini, Bursa Karacabey’deki Longoz Ormanları’nda gerçekleştiriyor.

BUNGALOV EVLER YAPTIRDI

Afrika ortamı yaratmak isteyen Şahan Gökbakar’ın, alana bungalov evler yaptırdığı görüldü. 100 bin TL harcadığı iddia edilen 37 yaşındaki komedyen, halkın fotoğraf çekmemesi içinse önlemler aldırdı.



Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6'dan ilk paylaşımlarını yapmaya başladı. Komedyen önce zürafayla olan bu fotoğrafını paylaştı.



'EKİBİME ŞOFÖRLÜK DE YAPARIM'



Ardından da 'Yeri gelir ekibime şoförlük de yaparım' notunu düştüğü bir video paylaştı.