Sözcü TV ekranları karartıldı: 10 gün boyunca yayın yok

RTÜK, Sözcü TV'ye 10 gün süresince ekran karartma kararı vermişti. Sözcü TV bugün itibariyle karardı...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 27 Mart tarihinde Sözcü TV'ye 10 günlük yayın durdurma cezası verilmişti.

Kararın ardından ise Ankara 25. İdare Mahkemesi, Sözcü TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmesini durdurmuştu ancak Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin kararıyla durdurma kararı iptal edildi.

Bu kararın ardından Sözcü TV ekranları 9 Temmuz gecesi saat 00.00 itibarıyla 10 gün boyunca karartıldı.

RTÜK tarafından Sözcü TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Ancak Ankara 7. İdare mahkemesi Sözcü TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı ve Sözcü TV ekranları 00:00 itibariyle karartıldı.

Sözcü TV ekran karartma cezasına siyah - beyaz bir yayınla girdi. Sözcü TV'nin ekran karartma kararı yürürlüğe girmeden hemen önce ekran yüzlerini, reji ekibini ve yöneticileriyle siyah beyaz yayın yaptı.