Tele 1'i karartma kararı durduruldu
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Ankara 23. İdari Mahkemesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Tele 1'e verdiği 5 günlük yayın durdurma cezasına yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Ankara 23. İdari Mahkemesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Tele 1'e verdiği 5 günlük yayın durdurma cezasına yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Kanalın aktardığına göre, oybirliğiyle alınan söz konusu kararda, “‘Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir’ düzenlemesine yer verilmesi, dava konusu işlemin ise yayın durdurmaya ilişkin olması ve uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olması nedeniyle davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeni bir karar verilinceye kadar teminat alınmaksızın” dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği aktarıldı.
Karara, RTÜK’ün 7 gün içerisinde itiraz edebileceği belirtildi.
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