Tele1 yöneticileri için karar verildi

Tele 1 ekranlarında KJ'deki ''RTE’nin Netanyahu’dan farkı ne'' ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen genel yayın yönetmeni, sorumlu müdür ve program moderatörü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tele1 isimli televizyon kanalında yayınlanan ‘Türkiye’nin Yönü’ isimli programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımla ilgili soruşturma başlatmıştı. Programda "RTE’nin Netanyahu’dan farkı ne" başlığı atan televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve Program Moderatörü Musa Özuğurlu hakkında ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan re’sen soruşturma başlatılmış ve haklarında gözaltı kararı verilmişti.



Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kararı verildi.

İHA