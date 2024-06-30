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TRT Spor'da skandal canlı yayın kazası

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TRT Spor'da canlı yayına yansıyan konuşmalar izleyenleri şoke etti. Apar topar yayın kesilirken, TRT'den yayın kazasıyla ilgili açıklama geldi.

TRT Spor ekranlarında bir skandal yaşandı.

EURO 2024 maçlarının yorumlandığı 'Spor Stüdyosu' programında canlı yayına bağlanan Erbatur Ergenekon ve Ceyla Büyükuzun konuşurken kamera arkasındaki skandal ifadeler yayına yansıdı.

"GECE İKİYE KADAR POMPA"

Yayın esnasında kamera arkasında yapılan konuşmada "Otele yerleşelim gece ikiye kadar pompa" ifadesi kullanılınca acilen yayın kesildi.

BİR ANDA YAYIN KESİLDİ

Yayının kesilmesi üzerine ne yapacağını şaşıran TRT Spor sunucusu "Canlı yayın bazen böyle aksaklıklar yaşanabilir" demek zorunda kaldı.

TRT'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TRT, canlı yayına yansıyan konuşmalara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Kanaldan yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili soruşturma başlatılırken ilgili personel açığa alındı. 

TRT'den yapılan açıklama şu şekilde:

"TRT Spor kanalımızda canlı yayınlanan Spor Stüdyosu programında kabulü mümkün olmayan bazı konuşmalar yayına yansımıştır.

Olayda sorumluluğu olanların tespiti ve gerekli cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma tamamlanana kadar ilgili personel açığa alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Etiketler trt spor EURO 2024 ALMANYA
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