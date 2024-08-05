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  3. TRT'deki canlı yayın skandalı böyle bitti: TRT Başak Koç ile yollarını ayırdı

TRT'deki canlı yayın skandalı böyle bitti: TRT Başak Koç ile yollarını ayırdı

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Filenin Sultanları'nın İtalya'ya 3-0 yenildiği maç öncesinde TRT Spor ekranlarındaki canlı yayında Kerem Öncel için "Neyse karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor" Başak Koç'un kanalla ilişiği kesildi.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı kadınlar voleybol maçından önce TRT canlı yayınında yaşanan gerginlik dikkat çekti.

Maçın spikeri Kerem Öncel, yayında Paris'teki bağlantıya Özlem Özçelik ile birlikte bağlandı. Yayın sırasında, TRT merkez stüdyosundan Kerem Öncel'e yanıt veren Başak Koç, Öncel'in sandalye kullanmasına atıfta bulunarak, "1.90’lık Özlem 1.70 gözüküyor. Neyse karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor…" ifadelerini kullandı.

TRT ekranlarında Filenin Sultanları'nın bugün İtalya'ya 3-0 yenildiği maç öncesinde yine bir canlı yayın ayıbı yaşandı. TRT merkez stüdyodaki Başak Koç'un spiker Kerem Öncel için

Daha önce Başak Koç ve Kerem Öncel'in aralarının açıldığı ve Koç'un yayında bir hesaplaşma yaptığı iddia ediliyor. Bu durumun ne kadar gerçek olduğu ise henüz netlik kazanmış değil.

TRT ekranlarında Filenin Sultanları'nın bugün İtalya'ya 3-0 yenildiği maç öncesinde yine bir canlı yayın ayıbı yaşandı. TRT merkez stüdyodaki Başak Koç'un spiker Kerem Öncel için

Tepkilerin hedefi haline gelen sporcu Koç hakkında, Kerem Öncel'in hukuki süreç başlatacağı TRT'nin de Başak Koç ile yollarını ayırdığı iddia edildi.

Etiketler trt spor  TRT Olimpiyat canlı yayın başak koç Kerem Öncel
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