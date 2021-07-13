TRT'den kaybolan silahlara ilişkin açıklama

CHP'li Atila Sertel'in İzmir'de TRT'de 10 adet silahın kaybolduğuna dair iddiasına yanıt veren TRT, "Olayda sorumluluğu tespit edilen 2 personel açığa alınmış, 6 personele de disiplin cezası verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devlet envanterine kayıtlı olmayan silahları sivillere ve AKP gençlik kollarından Osman Tomakin'e teslim ettiğini öne sürmüştü.

Kayıp silahlar konusu tartışılmaya devam ederken, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, çarpıcı bir iddiada bulunarak İzmir'de TRT'de 10 adet silahın kaybolduğunu söylemişti.

Sertel, “O dönemde pek farkına varamadık ama bunu iktidarın açıklaması gerekiyor. Sadece orada kaybolmadı, TRT’de 10 adet silah kayboldu. İzmir’de… Yani güvenlik elemanlarının kullandığı 10 adet silah şu anda halen bulunamadı. Bu da bulunamıyor. Bu kayıp silahlarla ilgili o gece dağıtıldığı söylendiği gibi, bırakılan silahların da alındığı söyleniyor. Ama muamma… Bunu biz bilemeyiz. Bunu bilecek kişiler, İçişleri Bakanı’dır, Milli Savunma Bakanı’dır… Silahın kaybolduğu noktasında, iktidarın da kabulü var. Ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Sertel'in iddialarına TRT'den yanıt geldi. Oda TV'ye konuşan TRT yetkilileri, Sertel'in 2019 yılındaki soru önergesine verdiği yanıtı paylaştı.

TRT kaybolan silahları doğrulayarak şu yanıtı verdi:

"İzmir Milletvekili Sn. Atila SERTEL tarafından 19/07/2019 tarihindeki 7/13308 sayılı Soru Önergesine 22/07/2019 tarihinde cevap verilmiştir.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren imzalı cevap metninde,

“Kurumumuz Müfettişlerince yapılan denetim kapsamında 2 Mayıs 2019 tarihinde İzmir Müdürlüğünün sabit kıymetlerinin sayımı sırasında demirbaş kayıtlarında bulunan ve müdürlüğün müracaat bürosundaki kasada muhafaza edildiği anlaşılan 10 adet tabancanın çelik kasada olmadığı tespit edilmiştir. TRT İzmir Müdürlüğü tarafından 06.05.2019 tarihinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne durum bildirilmiştir. Genel Müdürlüğün 09.05.2019 tarih ve E. 132852 sayılı oluruna istinaden konuyla ilgili soruşturma açılmış, konuyla ilgili 10.07.2019 tarih ve 2019.16244.18094.1.5 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir. Olayda sorumluluğu tespit edilen 2 personel açığa alınmış, 6 personele de disiplin cezası verilmiştir.” ifadeleri yer almıştır.

TRT Kurumu yaşanan bu olayda tüm sorumlulukları hızlıca yerine getirerek, emniyet ve adli süreçlerin başlaması için hızlı bir refleks göstermiştir.

Yaşanan bu olaya ilişkin yeni unsurlar olmamasına rağmen gerçek dışı iddialarla "algı" oluşturma çabası tarafımızca manidar bulunmaktadır."

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