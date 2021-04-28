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TRT'ten ''Mavi Vatan'' sansürü

TRT, Montrö açıklamasına imza atan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’le "Mavi Vatan" belgeseli için yaptığı röportajı yayımlamadı.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, TRT tarafından "Mavi Vatan" belgeseli çekildiğini, burada Gürdeniz’in de yer aldığını belirterek, "TRT, ‘Mavi Vatan' belgeselinde Gürdeniz'le uzun bir röportaj yaptı, bakalım yayımlanacak mı?" sorusunu gündeme getirmişti.

Erkin, belgeselin yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabında, "TRT, Mavi Vatan belgeselinde Amiral Cem Gürdeniz röportajını kullanmadı... Mavi Vatan’ın isim babası belgeselinde yok. Devrim önce evlatlarını yer!" dedi.

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