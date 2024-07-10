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Türk gazeteci Suudi Arabistan'da gözaltında

Türk gazeteci Suudi Arabistan'da gözaltında
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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’da gözaltına alınan Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş için harekete geçti.

Dışişleri Bakanlığının, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ın durumu hakkında Suudi Arabistan makamlarından bilgi talep ettiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, U19 futbol maçlarını takip etmek için Suudi Arabistan'a görevli giden gazeteci Demirbaş'ın durumu, 8 Temmuz akşamı Dışişleri Bakanlığının dikkatine getirildi.

Kaynaklar, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Vakit kaybedilmeksizin Suudi Arabistan makamlarından resmi olarak bilgi talep edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup vatandaşımızın ailesi düzenli olarak bilgilendirilmektedir."

Etiketler kurtuluş demirbaş suudi arabistan gazeteci dışişleri Dışişleri Bakanlığı
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