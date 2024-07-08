Türkiye'nin en büyük dergi grubu satıldı

Doğan Holding ve Alman Burda grubu ortaklığıyla 1988’de kurulan ve hâlen 58 dergi yayımlayan Doğan Burda Dergi’nin 10 milyon dolar karşılığnda satışı KAP’a bildirildi.

Doğan Holding ve Alman Hubert Burda grubu ortaklığıyla 21 Temmuz 1988'de kurulan Doğan Burda Dergi Grubu, 10 milyon dolar bedelle bir yatırım fonu grubuna satıldı. Satışa ilişkin bildirim, Doğan Burda tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP'a bildirildi. Haftalık, aylık, dönemsel ve özel periyotlu aralıklarla çıkan ve lisans anlaşmalılar da dahil olmak üzere hâlen yayımladığı 58 dergi ile Türkiye'nin en büyük dergi grubu olan Doğan Burda'nın satılmasıyla, Aydın Doğan ve Doğan Holding, 45 yıl önce girdiği medya sektöründen tamamen çekilmiş oldu.

Bünyesinde CNN Türk ve Kanal D kanalları, Hürriyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ile Doğan Haber Ajansı ve D Smart’ı da bulunduran Doğan Medya Grubu Mart 2018'de Demirören Holding'e satılırken, halka açık bir şirket olarak hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Doğan Burda Dergi Grubu bu satışın kapsamı dışında bırakılmıştı.

Yüzde 38,22 oranındaki hissesi Doğan Şirketler Grubu Holding'de, yüzde 38,09 oranındaki hissesi Burda GmbH'de, yüzde 23,69 oranındaki hissesi de "diğer ortaklarda bulunan ve BİST'te işlem gören" Doğan Burda, Türkiye'nin en büyük ve köklü dergi grubu olarak yıllarca İkitelli'deki Hürriyet binasında yayın yaptıktan sonra hâlen faaliyet gösterdiği Mecidiyeköy'deki Trump Tower'a taşınmıştı.

KAP’a yapılan açıklama

Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Çağlar Göğüş'ün, Genel Müdürlük/İcra Kurulu Başkanlığı'nı Cem Başar'ın yaptığı Doğan Burda Dergi Grubu'ndan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin 19.559.175 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin (Doğan Holding) sahip olduğu % 38,22 oranındaki pay (7.474.920 adet pay) ve Burda GmbH'ın sahip olduğu % 38,09 oranındaki pay (7.449.670 adet pay) olmak üzere toplam % 76,30 oranındaki payın (14.924.590 adet pay); Alt Capital Holding A.Ş. (4.791.998 adet DOBUR payı), Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (3.422.856 adet DOBUR payı), Re-Pie Yatırım Holding A.Ş. (5.476.569 adet DOBUR payı) ve Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'ye (1.233.167 adet DOBUR payı) (Alıcılar) yapılan pazarlıklar neticesinde, bazı uyarlamalara tabi olarak toplamda 10.000.000 Amerikan Doları bedel (Satış Bedeli) ile satılmasına (İşlem) yönelik olarak Doğan Holding ve Burda GmbH ile Alıcılar arasında 08/07/2024 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir.

Mezkûr ‘Pay Devir Sözleşmesi'ne istinaden; Doğan Holding'in % 56 ve Burda GmbH'ın % 44 oranında pay sahibi olduğu Dergi Pazarlama Planlama ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden tüm payların, değerleme raporunda takdir edilecek değere göre Şirketimize devredilmesi hedeflenmektedir.

İşlem'in, Rekabet Kurumu'na yapılacak bildirim de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanacağı öngörülmektedir.

Söz konusu payların satışına yönelik olarak yapılabilecek bir özel durum açıklamasının Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği dikkate alınarak açıklama yapılması ertelenmiştir.

Pay sahiplerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."