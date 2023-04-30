Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu
TV 100 ekranlarından ayrıldığını açıklayan Gazeteci Uğur Dündar, yakında Sözcü Televizyonu'nda yeni programa başlayacağını duyurdu.
Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından Sözcü Televizyonu'na katıldığını duyurdu. Dündar, paylaşımında "Ben Uğur, geliyorum!.. Çok yakında yorum ve programlarımla Sözcü Televizyonu ailesine katılıyorum." ifadelerini kullandı.
Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:
"Ben Uğur, geliyorum!.. Çok yakında yorum ve programlarımla Sözcü Televizyonu ailesine katılıyorum."
Dündar, 13 Nisan'da yaptığı açıklamayla TV 100 ekranlarındaki programına son verdiğini ve kanaldan ayrıldığını duyurmuştu.
Ben Uğur, geliyorum!..— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) April 30, 2023
Çok yakında yorum ve programlarımla SÖZCÜ TELEVİZYONU ailesine katılıyorum.@szctelevizyonu pic.twitter.com/gv3IppmSkP
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol