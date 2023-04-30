Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu

TV 100 ekranlarından ayrıldığını açıklayan Gazeteci Uğur Dündar, yakında Sözcü Televizyonu'nda yeni programa başlayacağını duyurdu.

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından Sözcü Televizyonu'na katıldığını duyurdu. Dündar, paylaşımında "Ben Uğur, geliyorum!.. Çok yakında yorum ve programlarımla Sözcü Televizyonu ailesine katılıyorum." ifadelerini kullandı.

Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Ben Uğur, geliyorum!.. Çok yakında yorum ve programlarımla Sözcü Televizyonu ailesine katılıyorum."

Dündar, 13 Nisan'da yaptığı açıklamayla TV 100 ekranlarındaki programına son verdiğini ve kanaldan ayrıldığını duyurmuştu.