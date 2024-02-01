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Ümit Zileli ekranlara geri dönüyor

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Gazeteci Ümit Zileli, 5 Şubat’tan itibaren hafta içi her gün sabah 07.00 ila 10.00 arasında ‘Sabah Pusulası’ programıyla TELE1 ekranlarında olacak.

Gazeteci Ümit Zileli, 5 Şubat’ta TELE1’de yeniden ekranlara dönüyor.

Gazeteci Ümit Zileli, ‘Sabah Pusulası’ programıyla hafta içi her sabah saat 07.00 ila 10.00 arasında Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmelerle izleyiciyle buluşacak.

Zileli, izleyecilere şu çağrıyı yaptı:

“Merhaba bu ülkenin aydınlık insanları, Ben Ümit Zileli. Türkiye ve dünya gündemini her yönüyle bu ekranda izleyebileceksiniz. Hafta içi her sabah saat 07.00 ile 10.00 arası Sabah Pusulası’nda buluşalım.”

Etiketler ümit zileli tele1 yeni program
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