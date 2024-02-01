Ümit Zileli ekranlara geri dönüyor

Gazeteci Ümit Zileli, 5 Şubat’tan itibaren hafta içi her gün sabah 07.00 ila 10.00 arasında ‘Sabah Pusulası’ programıyla TELE1 ekranlarında olacak.

Gazeteci Ümit Zileli, 5 Şubat’ta TELE1’de yeniden ekranlara dönüyor.

Gazeteci Ümit Zileli, ‘Sabah Pusulası’ programıyla hafta içi her sabah saat 07.00 ila 10.00 arasında Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmelerle izleyiciyle buluşacak.

Zileli, izleyecilere şu çağrıyı yaptı:

“Merhaba bu ülkenin aydınlık insanları, Ben Ümit Zileli. Türkiye ve dünya gündemini her yönüyle bu ekranda izleyebileceksiniz. Hafta içi her sabah saat 07.00 ile 10.00 arası Sabah Pusulası’nda buluşalım.”