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Yandaş medya fena yakalandı: Ahaber 2020 yılının haberini yeniymiş gibi servis etti

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen A Haber, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in 2020’de yaptığı bir konuşmayı yeniymiş gibi servis edince alay konusu oldu.

Yunanistan’da birçok merkezde çıkan yangın devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Yunanistan genelinde devam eden yangınlarla mücadeledeki herhangi bir başarısızlık için halktan özür dileyerek, hataların tespit edilip düzeltileceğine dair söz verdi.

Miçotakis’in bu ifadeleri sosyal medyada da sıkça tartışıldı. A Haber de bu ifadelerin ardından Miçotakis’in 2020’de yaptığı bir konuşmayı yeniymiş gibi servis etti. 2020’de yayınlanan görüntülerde Miçotakis, bir alanda yapılacak otele karşı çıkan vatandaşlarla tartışıyor. Miçotokis’in 15 Temmuz 2020’de Corfu Adası’nda Casiopi bölgesinde bir otelle ilgili konuşuyor. Miçotokis, halkın gösterdiği tepkilere karşı “Bakın, bu bölgede herhangi bir anda bir yangın çıkmış olsaydı, bu yangının bu kez otel yapımı için çıkarıldığı iddia edilirdi. Biz şimdiden bu projeyi onaylamakla iyi yapmış olduk.” diyor.

A Haber ise geçen yıl çekilen bu görüntüleri yeniymiş gibi servis ederek, yangından sonra çekildiğini iddia etti. A Haber, Miçotakis’in yanan yerlere otel yapacağını öne sürdü.

Miçotakis’in  2020’de çekilen görüntüleri Yunan medyasında yer aldı:

 

A Haber ise bu görüntüleri 10 Ağustos 2021 tarihinde yeniymiş gibi servis etti:

Tele1

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