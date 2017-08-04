Araç satarken bunu yapanlar yandı !
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları iptal mi ?
İşte Akın Öztürk'ün ifadesi
İsviçre'de yaz kampında uçak düştü: 3 kişi ölü
İsviçre'de yaz kampında uçak düştü: 3 kişi ölü
Birleşmiş Milletler Türkiye'de banka kuruyor
Birleşmiş Milletler Türkiye'de banka kuruyor
Piyasalarda tarihi zirve ! Euro yeni bir rekor daha kırdı
Piyasalarda tarihi zirve ! Euro yeni bir rekor daha kırdı
FETÖ'cülerin giyeceği tek tip kıyafetin rengi belli oldu
FETÖ'cülerin giyeceği tek tip kıyafetin rengi belli oldu
Başbakan'dan gazetecilere: Gündem boş, gidin tatil yapın
Başbakan'dan gazetecilere: Gündem boş, gidin tatil yapın
Yok artık Google ! Snapchat'e servet teklif etti
Yok artık Google ! Snapchat'e servet teklif etti
Savaş sebebi ! Kuzey Kore ateşle oynuyor
Savaş sebebi ! Kuzey Kore ateşle oynuyor
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil
  4. 04 Ağustos 2017 17:32

Araç satarken bunu yapanlar yandı !

Adana'da aracının kilometresini düşürüp fiyatı yükselterek sattığı ileri sürülen araç sahibi hakkında 7 yıl hapis cezası isteniyor.

Araç satarken bunu yapanlar yandı !
A+ A-

Adana'da satın aldığı aracın kilometresini düşürüp fiyatını arttırarak sattığı ileri sürülen kişi ile vekalet verdiği kardeşi ve arkadaşı hakkında "dolandırıcılık" suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Adana'da satın aldığı aracın kilometresini düşürüp fiyatını arttırarak sattığı ileri sürülen zanlı ile vekalet verdiği iki kişi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana’da yaşayan F.K, 01 DBT 58 plakalı 237 bin 500 kilometredeki 2003 model Otomobilini 21 Nisan’da Adana 15. Noterliği kanalıyla S.İ'ye 27 bin liraya sattı.

Çukurova Oto Pazarı’nda yeni otomobil almak için araçlara bakan F.K, sattığı aracın kilometresinin 140 bine düşürülüp 31 bin 750 liradan satışa çıkarıldığını görünce bimer’e şikayette bulundu.

Şikayet doğrultusunda başlattığı soruşturmayı tamamlayan cumhuriyet savcısı, aracı satışıyla ilgili Ş.İ. ile vekalet verdiği kardeşi S.İ. ve arkadaşı O.F.Ş. hakkında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan iddianame hazırlandı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuksuz 3 sanığın 7 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar da adli para cezasıyla cezalandırılması istendi.

İddianamede, F.K'nin aracının 5 Haziran’da şüpheliler tarafından Ş.Ç'ye 28 bin liraya satıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Müşteki konumunda bulunan S.Ç. iddianameye yansıyan ifadesinde, aracın ikinci el oto alım sitesinde satışına ilişkin ilan gördüğünü, alınan ekspertiz raporuna göre otomobilin 142 bin kilometrede olduğunu anlattı.

S.Ç, otomobili satın aldıktan bir hafta sonra O.F.Ş'nin kendisini telefonla aradığını ve "aracın kilometresiyle oynadığını, geri alabileceğini" söylediğini ileri sürdü.

İddianamede, şüphelilerin internet üzerinden irtibat kurdukları F.K'nin aracını aldıktan sonra kilometresini değiştirmek suretiyle kısa zamanda fiyatında farklılık arz edecek şekilde müştekiye satışını sağladıkları, birlikte suç işleme kastıyla hareket ederek üzerlerine atılı "nitelikli dolandırıcılık suçunu" işlediklerine dair haklarında kamu davası açmak için yeterli şüpheli bulunduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

AA

kilometre , adana , şiakyet , dava
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM