Bakanlık devreye girdi: İşte ikinci el otomobil fiyatlarında son durum

Otomotiv piyasasına yönelik sıkı denetim ve cezalarla birlikte ikinci el araç fiyatları düşmeye başladı.

Tüm dünyayı etkileyen çip sorunu, enerji sorunu, yüksek enflasyon ve dolar/TL kuru ile birlikte araç fiyatları günden güne arttı. Ancak Türkiye'de bu artışın bir diğer nedeni de bayilerde yaşanan sıfır araç sıkıntısı yani stokçuluk oldu.

İşler çığrından çıktı, sıfır araç bulamayanlar ikinci el araca yöneldi. Talep arttıkça fiyat katlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından önemli adımlar atıldı. Kısa süre önce bayilere liste fiyatının üzerine ikinci el otomobil satmama yasağı getirildi. Hatta bu olay yüzünden birçok bayiye büyük miktarda cezalar kesildi. Artık bayilerde sıfır araç bulunabiliyor. Bu da ikinci ele yansıyor.