  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil
  4. Bakanlık devreye girdi: İşte ikinci el otomobil fiyatlarında son durum

Bakanlık devreye girdi: İşte ikinci el otomobil fiyatlarında son durum

Bakanlık devreye girdi: İşte ikinci el otomobil fiyatlarında son durum
Güncelleme:

Otomotiv piyasasına yönelik sıkı denetim ve cezalarla birlikte ikinci el araç fiyatları düşmeye başladı.

Tüm dünyayı etkileyen çip sorunu, enerji sorunu, yüksek enflasyon ve dolar/TL kuru ile birlikte araç fiyatları günden güne arttı. Ancak Türkiye'de bu artışın bir diğer nedeni de bayilerde yaşanan sıfır araç sıkıntısı yani stokçuluk oldu.

İşler çığrından çıktı, sıfır araç bulamayanlar ikinci el araca yöneldi. Talep arttıkça fiyat katlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından önemli adımlar atıldı. Kısa süre önce bayilere liste fiyatının üzerine ikinci el otomobil satmama yasağı getirildi. Hatta bu olay yüzünden birçok bayiye büyük miktarda cezalar kesildi. Artık bayilerde sıfır araç bulunabiliyor. Bu da ikinci ele yansıyor.

Etiketler otomobil ikinci el otomobil fiyatları ikinci el otomobil fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AB'den Türkiye'ye vize serbestisi açıklaması: Tarih verildi
Mete Gazoz dünya şampiyonu
Pandemi cezaları iade ediliyor: Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır?
Kan donduran olay: 7 aylık kocasını öldürdü
Kiracı - ev sahibi çatışmaları alevlendi: Ev gösterme kavgası büyüdü
''34 gündür suyum akmıyor'' diyerek şubeyi basmıştı: Bakın gerçek ne çıktı!
İslam Memiş ''Bu fırsat uzun süre gelmeyebilir'' diyerek altın ve dolar yatırımcılarını uyardı
Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın
Muayene odasında iğrenç taciz: ''İç çamaşırımı çıkarmamı istedi, ben çıkarmayınca...''
Maaş bağlanmayan EYT'lilere kritik uyarı: 1 lira bile borcunuz varsa...