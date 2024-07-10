Citroen Ami'den temmuz ayına özel kampanya

Citroen, yüzde 100 elektrikli şehir içi mobilite aracı Ami için temmuz ayına özel fırsat sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, araç için finansman fırsatları hazırladı. Şirket, yüzde 100 elektrikli şehir içi mobilite aracı Ami modelinde 120 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkanı sunuyor. Bununla birlikte Citroen Ami, temmuz ayında 399 bin liradan başlayan kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla dikkati çekiyor.

Model, 45 km/saate kadar hızlara ulaşırken, yumuşak ve akıcı sürüşün yanı sıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde yarının şehir içi mobiliteye çözüm sunuyor.

Tamamen elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyan araç, tek bir şarjla 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor.

5,5 kilovatsaat kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı içinde bulunan kabloyla şarj edilebiliyor. Aracı şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 volt), takmak yeterli oluyor. 3 saat içinde yüzde 100 şarj olabilen araçla, özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.

Araç, sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezlerinde erişim imkanının yanı sıra sessiz bir sürüş sağlıyor.

Sürüş keyfini artırmak ve sürücülerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için her şey düşünülürken, tamamen elektrikli sürüş modu sayesinde araç, şehir merkezinin en dar alanlarında bile özgürce erişim sağlıyor ve kullanım maliyetlerini minimuma indiriyor.