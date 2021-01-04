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  4. 04 Ocak 2021 17:59

Dev birleşme resmen onaylandı

Bugün yapılan PSA Grubu’nun Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararına göre hissedarlar, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşme anlaşmasını onayladı.

Dev birleşme resmen onaylandı
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Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu PSA Grubu’nun Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Fransa devleti, Peugeot ailesi ve Çin merkezli Dongfeng’in içinde bulunduğu hissedarlar, her iki şirketin yüzde 50 paya sahip olacağı Stellantis adlı şirketi oluşturmak için varılan anlaşmayı onayladı.

FCA hissedarlarının söz konusu birleşmeye ilişkin kararlarını gün içinde vermesi bekleniyor. Aralık 2019’a Fiat Chrysler Automobiles ile PSA Grubu, birleşerek dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olmak için anlaştıklarını duyurmuştu.

Avrupa Birliği (AB) rekabet kurumu da, Fiat Chrysler ile PSA'nın birleşmesine koşullu onay vermişti.

Birleşmeyle ortaya çıkacak yeni şirket Stellantis’in yıllık 8,7 milyon araç üretimi ve yaklaşık 170 milyar avroluk ciro ile dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olacağı hesaplanıyor. 

 

avrupa birliği , psa , fiat , chrysler
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