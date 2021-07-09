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Dev şirketten elektrikli araçlar için 30 milyar euroluk yatırım

Dev şirketten elektrikli araçlar için 30 milyar euroluk yatırım

Fiat Chrysler ve PSA grubu birleşmesiyle hayata geçirilen Stellantis ortaklığı, elektrikli otomobil yazılımı için 30 milyar euro harcamayı planlıyor.

Şirket 2030 yılına kadar Avrupa ve Kuzey Amerika'daki 5 fabrikada 260 gigawatt-saatlik üretim kapasitesine sahip olmayı hedeflediğini duyurdu.

Stellantis bu hedeflerle, elektrikli araç ve batarya fabrikası için milyarlarca dolarlık yatırım yapan rakipleri Volkswagen AG, General Motors ve Ford Motor’u takip ediyor.

Stellantis 2030 yılına kadar Avrupa'daki satışlarının yüzde 70'ten, ABD’deki satışlarının yüzde 40'tan fazlasını hibrit ve tam elektrikli araçların oluşturmasını hedefliyor.

Şirket küresel çip krizinin stokları tüketmesi ve fiyatları yükseltmesiyle bu yılın ilk yarısında tahminlerin üstünde kâr açıkladı.

Etiketler elektrikli otomobil Stellantis yatırım
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