Fiat Chrysler, yeni elektrikli otomobil için kolları sıvadı

Fiat Chrysler (FCA) Foxconn'un ana ortağı Tayvan merkezli Hon Hai ile Çin'de yeni nesil elektrikli araç ve internet bağlantılı otomobil geliştirip üretmek için yarı yarıya hisse sahibi olacakları bir ortak girişim kurma görüşmeleri yürüttüklerini bugün doğruladı.

FCA, bu yıl ilk defa tamamen elektrikle çalışan araç modellerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Araçlar 500 modelinin pilli hali olacak. FCA'nın yanı sıra Tayvan merkezli şirket Hon Hai de ortaklık hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Hon Hai, kurulması planlanan ortak girişimde %50 hisseye doğrudan ve dolaylı olarak sahip olacağını ve doğrudan sahip olduğu hisselerin %40'ı aşmayacağını açıkladı. FCA ve Peugeot ile Citroen markasının sahibi PSA geçen ay birleşme anlaşması yaptı. Bu birleşmeyle satış adetlerine göre dünyanın dördüncü, gelirlerine göre ise üçüncü büyük otomobil üreticisi ortaya çıkacak.

FCA, üzerinde çalışmaların devam ettiği ortak girişimin başlangıçta Çin pazarına odaklanacağını bildirdi. FCA'dan yapılan açıklamada kurulacak ortak girişimle, "otomobil tasarımı, imalatı ve mobil yazılım teknolojisinde dünya lideri olan iki şirket güçlerini birleştirerek büyüyen şarjlı elektrik aracı pazarına odaklanabilecekler" ifadesi yer aldı.

FCA, Hon Hai ile ön anlaşma imzalama aşamasında olduklarını ve bağlayıcı nihai anlaşmaya gelecek aylarda varmayı planladıklarını belirtti.