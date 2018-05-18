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  4. 18 Mayıs 2018 16:50

FİAT o iki modelin üretimine son verdi

Fiat'ın, İtalya'da Punto ve Mito üretimini sonlandırma kararı aldığı belirtildi.

FİAT o iki modelin üretimine son verdi
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Bloomberg’ün haberine göre; Fiat’ın İtalya’da düşük fiyatlı segmentte yer alan modellerin üretimini sonlandıracağı belirtildi. Kaynaklara göre Fiat İtalya’da Punto ve Mito üretimini sonlandıracak.  Fiat’taki bu önemli kararın CEO Sergio Marchionne tarafından 1 Haziran’da açıklanması bekleniyor.  Şirketin İtalya’nın Torino kentinde bulunan tarihi fabrikası ve Napoli’deki diğer fabrikasında Maserati ve Jeep marka SUV araçların üretimine yoğunlaşacağı belirtildi.  Panda modelinin üretiminin ise Polonya’ya kaydırılması planlanıyor.
 

mito , punto , fiat
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