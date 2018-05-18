FİAT o iki modelin üretimine son verdi

Bloomberg’ün haberine göre; Fiat’ın İtalya’da düşük fiyatlı segmentte yer alan modellerin üretimini sonlandıracağı belirtildi. Kaynaklara göre Fiat İtalya’da Punto ve Mito üretimini sonlandıracak. Fiat’taki bu önemli kararın CEO Sergio Marchionne tarafından 1 Haziran’da açıklanması bekleniyor. Şirketin İtalya’nın Torino kentinde bulunan tarihi fabrikası ve Napoli’deki diğer fabrikasında Maserati ve Jeep marka SUV araçların üretimine yoğunlaşacağı belirtildi. Panda modelinin üretiminin ise Polonya’ya kaydırılması planlanıyor.

