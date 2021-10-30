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İki otomotiv devini daha çip krizi vurdu

İki otomotiv devini daha çip krizi vurdu

Çip krizi nedeniyle Japon otomobil üreticilerinin eylül ayı üretim kaybı yüzde 50'ye yaklaşırken en büyük üretim kaybı Subaru ve Daihatsu'da yaşandı.

Japon otomobil üreticisi 8 firmanın eylül ayındaki toplam yerel üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,7 düştü.

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

Kyodo ajansının haberine göre, başlıca 8 Japon otomobil üreticisinin eylül ayı toplam ülke içi yerel üretimi, Eylül 2020'ye kıyasla yüzde 49,7 düştü.

Kayba, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı ile koronavirüs salgınında fabrikalarda çalışmaların durdurulmasının neden olduğu belirtildi.

8 üretici firma Eylül 2021'de Japonya içinde 398 bin 75 araç imal etti. En büyük üretim kaybı Subaru ve Daihatsu'da gerçekleşti.

Bu dönemde Subaru yüzde 74,8, Daihatsu yüzde 68,2, Honda ise yüzde 55,5 üretim kaybı yaşadı.
Japonya'nın en büyük otomobil üreticisi Toyota'nın ise eylülde imalatı yüzde 55,3 azaldı.

Bu, üretimde yüzde 61,8 düşüşün görüldüğü Mayıs 2020'den bu yana en büyük üretim kaybı olarak kayda geçti.

Etiketler çip krizi kriz çip otomobilotomotiv
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