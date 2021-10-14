İstanbul'da sürücülere ''trafikte cep telefonu'' cezası yağdı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılın ilk 9 ayında kentte 8 milyon 244 bin 669 aracın denetlendiğini, 124 bin 704 sürücüye trafikte cep telefonu kullandıkları için ceza kesildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılın ilk 9 ayında kentte 8 milyon 244 bin 669 aracın denetlendiğini, 124 bin 704 sürücüye trafikte cep telefonu kullandıkları için ceza kesildiğini açıkladı.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da yılbaşından bu yana trafikte cep telefonu kullanan sürücülere kesilen cezalarla ilgili verileri paylaştı.

Yerlikaya, paylaşımında, "İstanbul'da trafik kazalarını en aza indirmek için 1 Ocak - 30 Eylül arasında 8 milyon 244 bin 669 araç denetlendi, 124 bin 704 sürücüye araç içinde cep telefonu kullandıkları için ceza uygulandı. Hiçbir cep telefonu konuşması insan hayatından kıymetli değil" dedi.