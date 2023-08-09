Sıfır ya da 2'nci el farketmiyor! Bu evrakı almadan araç satın almayın

Sıfır km ve ikinci el otomobil satın alacak olan tüketicilere "hayati" bir uyarı yapıldı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı "bu evrakı almadan aracı teslim almayın" dedi.

İkinci el otomobil alırken birçok sürücü aracı ekspertiz yaptırıyor. Ancak sıfır otomobillerde durum aynı değil. Sürücüler aracın 0 kilometre olması dolayısıyla araca ekspertiz yaptırmıyor. Hal böyle olunca birçok sorun yaşanıyor.



Milliyet'e konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel sıfır araç alacaklara önemli uyarılarda bulundu. Ertemel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Otomobil sıfır km olmasına ve hatta direkt bayiden alınmasına rağmen, kaporta aksamında çoğunlukla fabrika tarafından yapılmış ikinci boya işlemi gibi durumlarla sıkça karşılaşabiliyoruz. Bu işlem fabrikasyon olsa dahi, ülkemiz piyasasında araca yapılmış boya ya da benzeri işlemler aracın kıymetini etkilediğinden sorun teşkil edebiliyor.



Hal böyleyken, km ve yaş fark etmeksizin vatandaşlarımızın yetki belgesi sahibi bir otomobil satıcısından alışveriş yaparak mutlaka satış işleminden önce TSE onaylı ve güvenilir bir ekspertiz merkezinde kontrolden geçirmesini tavsiye ediyoruz.



Zira tabi olduğumuz yönetmeliğe göre yetki belgesi sahibi işletmelerden araç alınırken ekspertiz zorunludur. Ayrıca yine yönetmeliğin satış sonrası zorunlu olan garanti koşulları ile de bu anlamda müşterilerimiz garantili alışveriş yapmaktadır.



Bayiden sıfır otomobil alınmasına rağmen böyle bir durumla karşılaşılırsa, işlemin fabrikasyon olduğuna dair bir yazı temin edilmesi faydalı olacaktır.



TÜKETİCİ ARAÇ SATIN ALDIĞI ESNADA NELERE DİKKAT ETMELİ?

Bazı bayiler sıfır otomobilin ticaret maksatlı alınmasının oldukça revaçta olduğu geçtiğimiz dönemlerde, fazladan ücret talep etmek ya da aksesuar satmadan araç vermemek gibi haksız taleplerde bulunmaktaydı. Bu durum kamuoyunda da sıkça yer bulan bir konuydu.



Bugün hala bazı bayilerin benzeri taleplerde bulunmaya devam ettiklerini duyuyoruz. Ancak kapsamı genişleyen 6+6 yönetmeliği etkisi ile şu an ticaret maksatlı yani kayıt dışı ticaret amaçlı sıfır araç alıp satan bireysel kullanıcıların yarısı taleplerini geri çekmiş durumda. Bu sebeple talep eskisi gibi olmadığından, bu tür haksız uygulamalarda da azalma söz konusu.



Bayilerde araçlara aksesuar montaj işlemi uygulanırken sehven zarar verilebiliyor. Böyle olumsuz durumlar yaşansa da sayısı ciddi boyutlarda değil. İşini olması gerektiği şekilde yapan ve bu tür aksilik yaşayan işletmeler durumu araç sahibine bildirip, iyi niyetle kompanse etmek adına mutlaka bazı girişimde bulunuyorlar.



Ancak böyle bir kaza yaşanmasına rağmen araç sahibine bildirilmedi ve zarara uğratıldı ise, bu noktada etik dışı bir çalışma prensibinden söz edebiliriz.



Böyle bir durumla karşılaşılırsa, işlem sırasında aracın hasar gördüğünü tespit etmek ve mümkünse raporlayabilmek oldukça önemlidir.



Bu tür sorunlar yaşayan vatandaşlarımız alışveriş yaptıkları bayi ile durumu çözemiyorsa, konuyu distribütöre bildirerek çözüm yolu bulabilirler. Müşterilerin haklı olduğu durumlarda mutlaka bir çözüm yolu aranacaktır. Ancak tüm girişimlerin karşılıksız kaldığı ve çözüme kavuşmadığı durumlarda ise vatandaşlarımız durumu yargıya taşıyarak çözüm arayabilirler.”

Milliyet