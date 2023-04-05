TOGG'un MTV'si hesaplandı

Türkiye'nin gururu olarak yola çıkan yerli otomobil Togg'un yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplandı

İlk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yapılan Türkiye'nin otomobili Togg için yıllık ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplandı.

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un 'T10X' modelinin ilk sahipleri yapılan çekilişle geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Otomobil için ön sipariş veren 177 bin 467 kişi arasından 20 bin kişi yerli otomobilin sahibi olduğu açıklanmıştı.

953 bin TL'den başlayan bir fiyatla satışa sunulan yerli otomobil Togg'un T10X’in 1 yıllık MTV tutarı ise 23 bin TL olarak hesaplandı.

Günümüzde sürücülerin kullandığı içten yanmalı motora sahip bir araçlarla TOGG T10X kıyaslandığında 1-3 yaşı arasında ve motor hacmi 1,8-2,0 litre arasında olan bir araç için istenen yıllık MTV miktarı 12 bin 340 TL olarak hesaplanıyor. Böylece Togg T10X için hesaplanan MTV tutarı, içten yanmalı yeni bir otomobile fark atarak önüne geçiyor.

Togg T10X, ilk etapta iki farklı donanım seviyesi ve menzil seçeneği ile sürücülere sunulacak. Uzun menzilli versiyonun teslimatları dün itibarıyla başladı ancak kısa menzilli versiyonlar için temmuz ayı satış gerçekleşecek diye duyuruldu.

Kısa menzilli versiyonda lansman özel paket tercih edilmediğinde ise teslimatlar için kasım ayını beklemek gerekecek.

TOGG T10X FİYATLARI:

V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL