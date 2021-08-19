Toyota, küresel üretim tahminini düşürdü

Toyota koronavirüs salgını sürecinde etkileri artarak devam eden çip krizi dolayısıyla Eylül küresel üretim tahminini yüzde 40 azalttı.

Toyota, otomotiv sektöründe koronavirüsa salgını sürecinde etkisinin artarak devam ettiği çip krizinin ardından Eylül ayına ilişkin küresel üretim tahminini aşağı çekti. Şirket Eylül küresel üretim tahminini yüzde 40 azalttı.

Nikkei’nin haberine göre, daha önce Eylül küresel üretimini 900 bin aracın biraz altı olarak öngören Toyota bu tahminini çip krizi sebebiyle yaklaşık 500 bine indirdi.

Toyota’nın Adapazarı’ndaki fabrikasında da çip arzında yaşanan sıkıntılar dolayısıyla üretimin geçici olarak durdurulması kararı verilmişti.



Bloomberg'de yer alan habere göre, şirket sözcüsüne göre, fabrika 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında üretime ara verecek.

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Bloomberg HT yayınında üretim tarafında bu aksaklıkların sıkıntı yarattığını, bununla birlikte söz konusu girdilerin otomobillerden çıkarılmamaya çalışıldığını söylemişti.

Bozkurt, sektörde şu an büyük en büyük sıkıntının müşteri talebine cevap verememek olduğunu, markaların elinde talebi karşılayacak kadar araç olmadığını belirtmişti.