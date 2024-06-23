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Toyota'dan hayati çağrı: 145 bin aracı geri çağırdı

Toyota'dan hayati çağrı: 145 bin aracı geri çağırdı
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Japon otomotiv devi Toyota, 145 bin aracını hava yastıklarındaki bir problem nedeniyle geri çağırdı.

Toyota, otomotiv dünyasının devlerinden biri olarak, 145 bin adet Lexus TX ve Toyota Grand Highlander SUV model aracını geri çağırma kararı aldı.

Şirket, geri çağırma sebebini, yan perde hava yastıklarının bazı durumlarda devreye girmemesine neden olabilecek bir sorun olarak açıkladı.

Toyota'nın yaptığı duyuruda, bu iki model aracın sahiplerine Ağustos ayının ortasına kadar bilgilendirme yapılacağı belirtildi. Perşembe günü yapılan açıklamada ise, sürücü tarafındaki perde hava yastığının, camın açık olduğu durumlarda belirli çarpışmalarda düzgün şekilde açılmayabileceği vurgulandı.

Şirket, sorunun çözümü için çalışmalarını sürdürdüğünü ve araç sahiplerine geri çağırma işlemleri hakkında bilgilendirme yapılacağını açıkladı. Yan perde hava yastıklarının amacı, bir çarpışma veya devrilme durumunda yolcuların yan cam açıklığını kapatmak ve cam veya kapı parçalarına çarpmasını engelliyor. Ayrıca, takla atan bir araçta yolcunun başının veya vücut kısımlarının yere çarpmasını önlemek için tasarlandı.

Etiketler toyota geri çağırma hava yastığı
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