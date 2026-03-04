  1. Anasayfa
  Trafikte yeni dönem... Hız sınırlarında yüzde 10'luk tölerans kalktı, rekor cezalar yürürlükte!

Trafikte yeni dönem... Hız sınırlarında yüzde 10'luk tölerans kalktı, rekor cezalar yürürlükte!

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren ve trafikte yeni bir dönemi başlatan devrim niteliğindeki düzenleme yürürlüğe girdi. Trafik mevzuatında yapılan değişiklikle, yıllardır süregelen yüzde 10’luk hız toleransı tarih oldu. Artık radara girme sınırı çok daha aşağı çekilirken, para cezaları ise 30 bin TL'ye kadar yükseltildi.

Türkiye genelinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen yeni mevzuat düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Sürücülerin yıllardır güvendiği "yüzde 10 tolerans" uygulaması tamamen kaldırıldı. Örnek vermek gerekirse; hız sınırının 140 km/s olduğu bir otoyolda, daha önce 154 km/s hıza kadar ceza yazılmazken, artık 151 km/s hızı geçen her sürücü ağır yaptırımlarla karşılaşacak.

Rekor Cezalar: 30 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor

Yeni düzenlemede cezalar yerleşim yeri içi ve dışı olarak ikiye ayrıldı. Yerleşim yeri içinde en düşük hız aşımı (6-10 km/s) 2.000 TL’den başlarken, sınırı 66 km/s ve üzerinde aşanlara 30.000 TL idari para cezası kesilecek. Şehirlerarası yollarda da benzer bir kademelendirme ile cezalar katlanarak artacak.

Ehliyetinize El Konulabilir!

Düzenleme sadece cüzdanları değil, ehliyetleri de hedef alıyor.

Hız sınırını belirli oranlarda aşan sürücülerin belgeleri geçici olarak geri alınacak:

Yerleşim yerinde 66 km/s aşım yapanın ehliyetine 90 gün,
Yerleşim yeri dışında 71 km/s aşım yapanın ehliyetine 90 gün el konulacak.

5 Kez İhlal Yapana Psikolojik Denetim

Ehliyetini geri almak isteyen sürücülerin öncelikle para cezasının tamamını ödemesi gerekecek.

Ancak en dikkat çekici madde; bir yıl içinde 5 kez ehliyetine el konulan sürücüler için geldi.

Bu sürücüler ehliyetini geri alma süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesine girmek zorunda kalacak.

"Sürücülük yapmaya engel durumu yoktur" raporu alamayanlar trafiğe çıkamayacak.

Yeni Hız Aşımı ve Ceza Tablosu 

Kategori Hız Aşımı (km/s) Para Cezası Ehliyete El Koyma
Yerleşim Yeri İçi 6 - 10 km/s 2.000 TL -
Yerleşim Yeri İçi 26 - 35 km/s 12.000 TL -
Yerleşim Yeri İçi 46 - 55 km/s 20.000 TL 30 Gün
Yerleşim Yeri İçi 66+ km/s 30.000 TL 90 Gün
--- --- --- ---
Yerleşim Yeri Dışı 11 - 15 km/s 2.000 TL -
Yerleşim Yeri Dışı 31 - 40 km/s 12.000 TL -
Yerleşim Yeri Dışı 51 - 60 km/s 20.000 TL 30 Gün
Yerleşim Yeri Dışı 71+ km/s 30.000 TL 90 Gün

 

