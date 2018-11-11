Aile hekimleri tek bir çatıda buluştu

Tüm Türkiye’deki Aile Hekimleri’nin en büyük çatı kurumu olan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF, bir ilke imza attı ve Diyarbakır’da tüm aile hekimlerimi kapsayan Mini Tıp Akademisini başlattı.

Akademinin açılış toplantısına Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Mehmet Ülbeği, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF Başkanı Dr. H. Şenol Atakan, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertan Mert, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Oğuzhan Özcan, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Yücel Uysal ile Diyarbakır ve çevre illerden çok sayıda aile hekimi katıldı.

Aile Hekimleri’nin mesleki niteliklerini bir çok farklı alt konu başlığında daha da artırmak ve tıp alanında global anlamda yaşanan gelişmeleri Aile Hekimlerine aktarmak gayesiyle Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF tarafından Türkiye’de bir ilk olarak başlatılan Mini Tıp Akademi’si kapsamında Akılcı Laboratuar Kullanımı ve Biyokimya Modülü, Obezite, Diyabet, Dislipidemi ve Hipertansiyon gibi konularda eğitimler ve akademik oturumlar gerçekleştirilecek.

AHEF Başkanı Dr. Şenol Atakan, aile hekimliğinin Türkiye’de sağlık alanında en önemli ve memnuniyet oranı en yüksek alan olduğunu ifade ederek, “Ülkemizde görev yapan toplam 24 bin Aile Hekimimiz var. Biz AHEF olarak ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm Aile Hekimlerimizin gerek sosyal gerek bilimsel gerekse özlük haklarının geliştirilmesi için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır ve Van’dan başlattığımız ve ülkemizin tamamına yaymayı hedeflediğimiz Mini Tıp Akademisi de adeta bir okul gibi gerek ülkemiz gerekse birinci basamak sağlık sektörü için çok önemli bir çalışma. Hedefimiz 2019 yılı sonuna kadar tüm bölgelerimizde Tıp Akademilerimizi gerçekleştirmek” dedi.